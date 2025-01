Over 70, in auto dentro al cimitero presentando il certificato

TERNI Gli ultrasettantenni con problemi di deambulazione possono accedere al cimitero in auto, previa consegna del certificato medico. Lo dispone una determina della Direzione comunale governo del territorio. "Sono pervenute agli atti d’ufficio molte lamentele ed esposti da parte di cittadini ultrasettantenni – si legge nel provvedimento – che, con riferimento al cimitero centrale di Terni, hanno evidenziato problemi e difficoltà nel percorrere senza autoveicolo i viali del cimitero civico, stante le dimensioni notevoli dell’area cimiteriale estesa oramai per diversi chilometri, estensione che comporta difficoltà e disagi nel raggiungere la tomba o il manufatto cimiteriale di appartenenza". "Tale situazione - si legge ancora – comporta la menomazione/limitazione di un diritto personalissimo qual è quello dell’esercizio della pietas defunti". Il permesso per transitare in auto lungo i viali del cimitero verrà rilasciato dall’Ufficio cimiteriale di via Caduti di Montelungo "previa consegna del certificato del medico curante – continua ancora la determina dirigenziale – che attesta la mancata deambulazione da parte del cittadino ultrasettantenne, corredata dei documenti di riconoscimento dello stesso".