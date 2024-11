Otto i ’ternani’ eletti in Regione. Amelia, la sindaca lascia il Comune

Otto eletti dell’area ternana e provinciale in Consiglio regionale, quattro di maggioranza e altrettanti d’opposizione, e un “rimpasto“ alle porte che riguarderà i Comuni di Terni e di Amelia e la Provincia di Terni. Già perché tra gli otto eletti c’è Laura Pernazza di Fi (con oltre 3200 preferenze), sindaca di Amelia e presidente della Provincia di Terni. Incarichi, questi ultimi due, che la neoconsigliera regionale lascerà. "Quelli di consigliere regionale e sindaco sono incarichi incompatibili – spiega Pernazza – , quindi la consiliatura sarà coordinata dal vicesindaco fino a nuove elezioni. Interpelleremo il ministero dell’Interno ma credo che per le elezioni in Comune la prima finestra utile possa essere quella di giugno". Per quanto riguarda la presidenza della Provincia, invece, dalla rinuncia all’incarico alle nuove elezioni (in cui come noto votano i consiglieri comunali) dovranno passare novanta giorni. Il rinnovo della presidenza della Provincia è previsto quindi a marzo prossimo.Tornando agli eletti, la maggioranza di centrosinistra annovera Francesco De Rebotti (Narni), Francesco Filipponi e Maria Grazia Proietti del Pd (in ordine di preferenze) e Luca Simonetti del M5S. Sui banchi dell’opposizione di centrodestra siederanno l’ex assessore regionale Paola Agabiti (Valnerina) ed Eleonora Pace (Narni) di FdI, Enrico Melasecche della Lega e appunto Laura Pernazza di Fi. Surroga dei consiglieri comunali a Terni: Filipponi e Proietti lasceranno il posto ai primi due in graduatoria non eletti (si tratta di Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo, figlio dell’ex sindaco Leopoldo). “Stravolto“ quindi il gruppo consiliare del Pd a Palazzo Spada uscito dalle amministrative della primavera 2023: unico superstite Pierluigi Spinelli, dopo le dimissioni di Josè Kenny e l’ingresso di Emidio Gubbiotti.

Peraltro non è detto che la rappresentanza della provincia ternana in Consiglio regionale si limiti agli otto eletti. Tra i rumors sulla composizione della nuova Giunta Proietti, oltre al nome di Francesco De Rebotti ce n’è un altro particolarmente gettonato: è quello di Thomas De Luca, consigliere regionale del M5S uscente e protagonista della campagna elettorale della nuova governatrice.

Ste.Cin.