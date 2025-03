Ottimi risultati a Cassino dell’Atletica Umbertide

UMBERTIDE - Gran bel risultato di Atletica Umbertide ai campionati italiani di corsa campestre (Cross) a Cassino. Dopo la vittoria del campionato di società in Umbria nella categoria assoluti maschile (protagonisti Andrea Lombardo Facciale, Nicolò Cappellacci e Leonardo Grilli) la battaglia si è spostata nel durissimo percorso di 10 km del prato dell’università del Lazio meridionale, con una grande prova di Andrea Lombardo Facciale arrivato 177° assoluto e 2° atleta umbro; ottimo anche Niccolò Cappellacci, 241° assoluto, mentre Fabrizio Rondini e stato l’atleta più longevo a tagliare il traguardo.

Sullo stesso tracciato si sono poi sfidate le 21 rappresentative regionali della categoria cadetti (under 16). A difendere i colori dell’Umbria altri due atleti umbertidesi selezionati dalla Fidal, Lavinia Brescia e Antonio Pannacci. Bella la prova di Brescia, arrivata 136°, segnando la prima manifestazione nazionale chiusa con successo; Pannacci ha chiuso la gara 69° assoluto, secondo nella selezione umbra.

Il presidente di Atletica Umbertide Stanislao Silvestrelli: "È una grandissima soddisfazione per la nostra società, che sta diventando una solida realtà in Umbria. Grande merito va ai ragazzi per il loro impegno quotidiano e i sacrifici che fanno per allenarsi. Bene il lavoro svolto dallo staff tecnico che cresce con risultati tangibili". Gli fa eco il vice presidente e tecnico Alessio Silvestrelli: "Avere dei risultati tanto importanti sia dalla prima squadra che dal settore giovanile ci dà ancora più fiducia. I successi si costruiscono nel tempo e non arrivano per caso".

Pa.Ip.