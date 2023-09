Ospedali Perugia: Regione stanzia 3,3 milioni per 25 specializzandi medici

Ammontano a 3.385.977 euro le risorse con le quali l’assessorato alla Salute della Regione andrà, per l’anno 20222023, a finanziare 25 contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi afferenti alle Scuole di specializzazione di area medica dell’Università degli Studi di Perugia. A farlo sapere è l’assessore Luca Coletto (nella foto), precisando che il numero dei contratti potrebbe variare anche in aumento, a seconda della durata legale del corso di formazione specialistica individuato e che parte delle risorse stanziate derivano da un risparmio di spesa dei precedenti anni accademici, per rinuncia dei titolari o per mancata assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati.

Coletto ha quindi spiegato che "sulla base delle esigenze del Servizio sanitario regionale, la Giunta regionale stabilisce ogni anno l’attivazione di contratti di formazione medico specialistica in aggiunta a quelli ministeriali mettendo a disposizione specifiche risorse finanziarie. In particolare, negli ultimi anni accademici (20192020 - 20202021 - 20212022) la Regione con propri atti ha finanziato complessivamente 38 contratti aggiuntivi nelle Scuole di Specializzazione di area medica dell’Università degli Studi di Perugia, di cui 12 risultano non essere stati assegnati, mentre per due c’è stata la risoluzione del contratto a causa di rinuncia dei titolari, determinando un mancato utilizzo delle risorse impegnate per complessivi euro 1.785.977,12 considerati risparmio di spesa e utilizzati per la copertura finanziaria dei contratti aggiuntivi per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’anno accademico 20222023. In considerazione del fatto che con l’atto 6978 del 27 giugno 2023, è stato assunto l’impegno di spesa di euro 1.600.000 per il finanziamento dei contratti aggiuntivi, di conseguenza le risorse disponibili ammontano complessivamente a 3.385.977,12 euro".