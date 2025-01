"Orvieto, regaliamo ai turisti una notte di soggiorno"

ORVIETO – Tentare di incrementare i tempi di permanenza turistica attraverso un sistema per incentivare la terza notte di sosta in città nel periodo di bassa stagione come stanno facendo alcuni importanti comuni della Tuscia. E’ questa una delle proposte che l’associazione Nova ha sottoposto all’amministrazione comunale nel corso di un incontro espressamente richiesto dal sindaco Tardani. L’idea è quella di reperire i fondi necessari, sia pubblici che magari avviando una collaborazione con le associazioni di categoria, per fare in modo che la terza notte di permanenza ad Orvieto venga "regalata" ai turisti direttamente dalla città. Un sistema che si spera possa essere utile ad imprimere un cambiamento ad una staticità del sistema turistico orvietano che è inchiodato da decenni ad un indice di permanenza medio di 1,6 giorni senza che finora si sia mai riusciti a mettere in campo una proposta in grado di far rimanere i turisti qualche giorno in più. Il fatto che la Giunta Tardani abbia chiesto un confronto programmatico a Nova evidenzia anche la necessità di imprimere nuova linfa vitale e nuove idee ad un’azione amministrativa che rischia di essere fortemente penalizzata anche dal venire meno dell’assonanza politica con la Regione il cui ruolo nel sostegno alla promozione turistica non era stato secondario. "Riteniamo di poter contribuire al raggiungimento di obiettivi condivisi e chiari, superando eventuali resistenze ideologiche", dice il presidente Giordano Conticelli.