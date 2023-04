Orvieto piena di turisti Il Pozzo fa il record

La sensazione del tutto esaurito è stata confermata dai numeri. La Pasquetta ha fatto registrare un nuovo record al pozzo di san Patrizio. Il lòunedì dell’Angelo sono stati 3.901 i visitatori contro i 3.751 della stessa giornata dello scorso anno che rappresentava il primato assoluto di ingressi. I flussi turistici sono stati importanti per tutta la settimana di Pasqua nella quale complessivamente, dal 3 al 10 aprile, sono stati 12.429 i biglietti staccati, 156 in più dell’analogo periodo del 2022. Di questi circa 9mila si sono concentrati tra sabato 8 e lunedì 10 aprile. Dati che consolidano l’incremento di visitatori che si è registrato nel primo trimestre dell’anno. Da gennaio a marzo 2023, infatti, sono stati in totale 37.861 i visitatori, il 10% in più dello stesso trimestre del 2022 (34.284). In linea con i numeri dello scorso anno quelli relativi ai visitatori della Torre del Moro: sono stati 787 i biglietti venduti contro i 783 del 2022."Anche in questa Pasqua – commenta il sindaco Roberta Tardani – la nostra città si è confermata tra le mete preferite dell’Umbria e ci sono previsioni altrettanto importanti per i prossimi ponti. Ma il dato da evidenziare è quello dei primi tre mesi dell’anno".,

Cla. Lat.