"Orvieto, manutenzione delle strade completamente sbagliata"

ORVIETO – Il Circolo Pd di Ciconia esprime profonda preoccupazione per le problematiche emerse a seguito dei recenti lavori di rifacimento dell’asfalto nella frazione di Corbara. "Nonostante l’intervento fosse stato presentato come un miglioramento della viabilità locale, i risultati evidenziano gravi carenze nell’esecuzione che stanno creando disagi alla comunità. In particolare, segnaliamo che i lavori hanno comportato la copertura di tombini di ispezione e dei servizi idrici – dice il Pd – Questa grave negligenza compromette l’accessibilità alle infrastrutture sotterranee, rendendo difficoltosi se non impossibili gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Una situazione inaccettabile, che potrebbe generare ulteriori costi e complicazioni per il Comune e per i cittadini. Inoltre, sono già visibili cedimenti e sgretolamenti dell’asfalto, a poche settimane dalla fine dei lavori. Questi danni erano prevedibili, poiché gli interventi sono stati effettuati in un periodo climaticamente inadatto". Secondo il Pd, si tratta di una "preoccupante mancanza di coordinamento e attenzione nella progettazione e realizzazione dell’intervento. Ci chiediamo come sia stato possibile portare a termine i lavori senza garantire il rispetto degli standard minimi di qualità e sicurezza, e senza un’adeguata supervisione. Alle criticità delle strade asfaltate si aggiunge il completo disinteresse dell’amministrazione per la manutenzione delle strade bianche. Queste vie, essenziali per i residenti delle aree rurali e per le attività economiche locali, continuano a essere trascurate, con effetti sempre più gravi sulla sicurezza e la fruibilità del territorio. Il paradosso diventa evidente: si rifà l’asfalto in pieno inverno, un periodo del tutto inadatto per garantire la qualità dell’intervento, mentre si rimanda la manutenzione delle strade bianche ai mesi estivi".