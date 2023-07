Orvieto, l’architetto Olivadese dirigente del Settore Tecnico

ORVIETO – L’architetto Rocco Olivadese è il nuovo dirigente del Settore Tecnico del Comune.

Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, ha firmato il decreto di nomina. Prende il posto dell’architetto Marco Roberto Rulli il cui incarico era giunto a scadenza. Originario di Girifalco, in provincia di Catanzaro, 58 anni, l’architetto Olivadese ricopriva già il ruolo di funzionario responsabile del servizio Urbanistica, Sit e Patrimonio del Comune di Orvieto di cui è stato dipendente dal ’97 al dicembre 2018 prima di essere nominato dirigente tecnico del Comune di Guidonia Montecelio, Ente dove è rimasto fino all’agosto 2019.

L’amministrazione comunale "ringrazia l’architetto Marco Roberto Rulli per il lavoro svolto in questi ultimi tre anni e augura buon lavoro all’architetto Rocco Olivadese per il nuovo incarico".