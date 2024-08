Orvieto, giovane travolto dal treno: circolazione interrotta sulla linea Roma-Firenze, poi ripresa

Orvieto (terni), 11 agosto 2024 - Il cadavere di un giovane è stato trovato stamani, 11 agosto, alle porte di Orvieto a ridosso della linea convenzionale Firenze - Roma. Il rinvenimento è avvenuto alle ore 8,50 nei pressi di Orvieto, precisamente nella zona di Bardano, e sta avendo ripercussioni sulla circolazione sulla linea convenzionale Roma -Firenze. Un treno ha travolto una persona ed è stata bloccata la linea Roma – Firenze per gran parte della mattinata di oggi, 11 agosto. Secondo una prima ipotesi potrebbe trattarsi di un suicidio.

Sul posto è giunta la polizia per gli accertamenti del caso. Il transito dei treni è stato sospeso durante i rilievi ma nessun convoglio sarebbe bloccato lungo la linea. Tutti i convogli sono stati infatti fermati nelle stazioni. A dare l'allarme sembra sia stato il macchinista arrivato alla stazione di Orvieto. Secondo le prime informazioni il treno regionale 4099 Firenze- Roma Tiburtina in partenza da Orvieto alle 8:57 è rimasto fermo alla stazione di Orvieto, così come il regionale inverso delle 10:29 ma alla stazione di Orte. Non ci sono ancora informazioni sull'identità della persona travolta dal treno regionale.