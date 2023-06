Orvieto, 132 dipendenti e 8 nuove assunzioni nel 2021 - Il sindaco Tardani spiega la situazione

Una pianta organica composta da 132 dipendenti e altre otto nuove assunzioni che arriveranno nel corso dell’anno, con un costo complessivo di quattro milioni di euro all’anno. Sono queste le forze umane sulle quali può fare affidamento il Comune di Orvieto che, dal 2018, è sempre stato sotto alla soglia dei 140 dipendenti dopo essere stato per molti anni l’ente pubblico della regione con il rapporto più alto tra dipendenti comunali e residenti. A chiedere lumi al sindaco è stato il consigliere comunale del Pd Federico Giovannini che intende sapere da quanti dipendenti è composta la pianta organica tra pensionamenti, trasferimenti e assunzioni. Il sindaco Tardani: "Dal 2019 sono state 53 le assunzioni a fronte dei 56 rapporti di lavoro cessati. Nel triennio 2023-2025 – ha aggiunto – sono previste 15 cessazioni per pensionamento mentre solo per il 2023 sono già programmate otto assunzioni a tempo indeterminato e due determinato. La programmazione triennale sarà definita dalla prossima amministrazione. Dal 2019 a oggi – ha concluso – nessuna cessazione dal servizio è avvenuta per mobilità accordata dal Comune. Le sette cessazioni per presa di servizio in altri enti sono avvenuti per concorso".

Cla.Lat.