Orvietana e Montevarchi non vanno oltre il pareggio

A. MONTEVARCHI (4-3-3): Dainelli; Lischi, Stefoni (41’st Artini), Cellai, Virgillito (49’st Lucatuorto); Conti, Borgarello (27’st Pardera), Muscas (37’st Boiga); Ciofi, Rufini, Bontempi. A disp.: Di Gennaro, Keqi, Messini, Boncompagni, Dago. All.: Beoni.

ORVIETANA (4-3-3): Marricchi; Manoni (32’st Caravaggi), Congiu, Ricci, Lorenzini; Orchi, Greco, Proia (42’st Santi); Chiaverini (32’st Stampte), Marsilii (42’st Sforza), Fabri (48’st Di Natale). A disp.: Rossi, Siciliano, Gomes, Sakoa. All.: Rizzolo.

Arbitro: Marinoni di Lodi.

Reti: 15’pt Orchi (O), 18’ pt Bontempi (M).

Note: ammoniti: Bontempi (M), Proia (O).

Finisce in parità lo scontro diretto a Montevarchi con l’Orvietana che resta al quintultimo posto. Primi venti minuti a ritmi altissimi, le squadre giocano per vincere e arrivano un doppio palo e due gol. Apre le danze il Montevarchi al 10’ quando Bontempi corre via sulla sinistra e fa partire un diagonale che incoccia sul secondo palo, Lischi prova a correggere in rete, ma colpisce ancora il montante. L’Orvietana non si spaventa, ma anzi passa in vantaggio dopo pochi minuti: angolo, Fabri batte corto per Proia, tutti si aspettano un cross in area, invece viene servito Greco che era rimasto a tre quarti campo e pesca Orchi in area: il colpo di testa del centrocampista vale lo 0-1 e la quinta rete in biancorosso. La reazione dei toscani porta presto al pareggio: punizione di Ciofi, palla che viene spizzata a centro area e finisce all’altezza del secondo palo, dove Bontempi anticipa tutti e pareggia. Nel secondo tempo cala la pressione dei toscani e Greco prova a creare superiorità numerica.