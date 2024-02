Ortaggi e frutta tipici del Trasimeno: "Cerchiamo agricoltori custodi"

CASTIGLIONE DEL LAGO – Rapi del Trasimeno, pomodoro francescano, peperoni nostralini. E ancora, cavolo nero, cocomero nero, fagiolo grigio.

Ammontano attualmente a 65 le varietà di specie orticole tipiche del territorio del lago Trasimeno, conservate da Arpa Umbria attraverso la banca del germoplasma denominata “Collezione Polvese”.

Varietà che denotano una biodiversità locale ricca e variegata, ma che necessita di essere salvaguardata e protetta, attraverso un “gioco di squadra”.

E’ per questo motivo che, su iniziativa di Arpa Umbria, si è svolto un incontro pubblico a Palazzo Corgna di Castiglione del Lago per avviare un’operazione di informazione e comunicazione a tutti i livelli sul progetto in corso.

"Stiamo operando - ha dichiarato Paolo Stranieri di Arpa in apertura dei lavori – per costituire una rete di ‘agricoltori custodi’ che per noi sono i depositari della conoscenza e dei saperi".