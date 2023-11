"Orme da seguire": il Piccolo Teatro degli Instabili presenta la nuova stagione

Prosa, musica e performance che caratterizzano per la nuova stagione del Piccolo Teatro degli Instabili, dal titolo "Orme da seguire": dieci gli appuntamenti oltre a una rassegna di tre spettacoli di Teatro Ragazzi realizzata in collaborazione con l’associazione "Birba" diretta da Alessandra Comparozzi. Stagione che prenderà il via il 19 novembre con "…Fino alle stelle", di e con Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, commedia musicale commovente e al contempo esilarante.

"Orme da seguire – profumo avvolgente di vento, tratto da un componimento poetico giapponese, questa immagine per me è teatro nel suo essere esplosione di sensi e di senso: avvolgente perché coinvolge tutto il nostro essere, ma leggero e potente come il ‘vento’ che soffia" ha evidenziato Fulvia Angeletti, direttrice artistica degli Instabili nel corso della presentazione ufficiale di ieri con la partecipazione di Samuele Chiovoloni, Caroline Baglioni, Michelangelo Bellani e Giulia Zeetti. Il cartellone prevede poi: 30 novembre - "La difficilissima storia della vita di Ciccio Speranza" con Damiano Spitaleri, Alberto Gandolfo e Federico Bizzarri; 12 dicembre - "The handmaid’s tale – il racconto dell’ancella", tratto dal romanzo di Margaret Atwood, interpretato da Viola Graziosi per la regia di Graziano Piazza; 28 dicembre - "Abc del Natale" di Teatro Tealaio, con Alessandro Calabrese e Antonio Panice; 4 gennaio 2023 - "La moglie perfetta" con Giulia Trippetta; 11-12-13-14 gennaio - "Matrimonio d’inverno – Diario intimo", spettacolo con cenapranzo per 26 spettatori con Paola Berselli e Stefano Pasquini; 21 gennaio con Sista Bramini in "Viaggio di psiche" tratto da "Amore e Psiche" di Apuleio, con Sista Bramini e la musica composta da Giovanna Natalini; 4 febbraio - "Emmipiacevavivere" (a palazzo bartocci Fontana), con Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, musiche originali composte ed eseguite da Francesco Federici; 15 febbraio – "Pulcinella" con Giorgio Donati, Sandro Paradisi e Mariangela Berazzi; 24 febbraio - "Secondo Pinocchio" con Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli; 9 marzo - "Il sogno di Tartaruga", con Il Baule Volante; 15 marzo - "Mani di sarta" di e con Andrea Di Palma; 5 aprile - concerto del quartetto strumentale Ambosmundos diretto e composto da Matteo Castellan (fisarmonica), Giulia Subba (violino), Pietro Ballestrero (chitarra acustica) e Adriano De Micco (percussioni): brani originali e di grandi autori (Antonello Salis, Sivuca ed Enrico Rava tra gli altri), sintesi tra world music e linguaggio jazz. Previste formule di abbonamento a 6, 4 o a 3 spettacoli; per under 30, over 65 e partecipanti ai Laboratori riduzione sul prezzo del biglietto.

