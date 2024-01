Organizzato il presidio per chiedere il raddoppio dell’uscita sulla E45

MARSCIANO - Un presidio per chiedere il raddoppio dell’uscita sulla E45. È quanto sta promuovendo Michele Moretti, il candidato sindaco del centrosinistra alle prossime elezioni. L’appuntamento è per lunedì 29 gennaio alle 12 con la deputata Elisabetta Piccolotti. "Lo sviluppo non può mettere a repentaglio la sicurezza stradale e la viabilità di un territorio – afferma - per questo chiediamo che lo svincolo all’altezza dell’uscita per Marsciano venga raddoppiato. Quella che, dati alla mano, è l’uscita più transitata della E45 da Perugia e Terni non può tollerare ancora l’aumento del traffico di mezzi pesanti. La messa in sicurezza della viabilità è la nostra priorità per garantire a Marsciano un regolato accesso di merci e cittadini. E il raddoppio dello svincolo è indispensabile". "Dinnanzi all’imminente carico di traffico – aggiunge Moretti - che porterà all’aumento della circolazione di mezzi pesanti, derivante dalla realizzazione di una piattaforma logistica di importanti dimensioni, si impone con forza la necessità di affrontare la questione della viabilità dello svincolo della E45 Marsciano-Collepepe e della diretta del Cerro". L’area, tra l’altro, è stata oggetto di ricorrenti allagamenti causati dall’uscita dagli argini dei fiumi Tevere e Nestore. s.f.