Ordine provinciale degli avvocati Elezioni dopo il commissariamento

TERNI – Dopo il breve periodo di commissariamento gestito da Renato Chiaranti, si sono svolte mercoledì e giovedì scorso le elezioni per il rinnovo dell’Ordine provinciale degli avvocati. Risultano eletti Andrea Colacci (voti 153), Antonio De Angelis (153), Valentina Iacobellis (136), Paolo Placidi (135), Mara Provantini (131), Silvia Starnini (128), Marco Proietti (114), Mauro Capotosti (114), Federica Grimani (109), Andrea Camilli (107), Francesca Gaviglio (94). Il Consiglio forense si riunirà per la prima volta nei primi giorni della prossima settimana e in quella occasione saranno probabilmente assegnate le cariche di presidente, segretario e tesoriere dell’organismo. Il Consiglio dell’Ordine degli avvocati ternani era stato dichiarato sciolto nel marzo scorso, con il periodo di commissariamento affidato all’avvocato Renato Chiaranti e terminato con l’elezione del nuovo organismo rappresentantivo della categoria.