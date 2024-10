Orari Rocca Albornoz, ci risiamo. Chiusura nei pomeriggi di domenica

Fino al 31 marzo la Rocca Albornoz rimarrà chiusa la domenica pomeriggio. A comunicarlo è il Comune che ha diffuso il nuovo orari del monumento più importante della città. "La Rocca Albornoz – scrive l’ente - dal 3 al 26 ottobre sarà aperti dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 19.20 (ultimo ingresso 18.45), la domenica dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45) e la prima domenica del mese dalle 9.30 alle 19.20 (ultimo ingresso 18.45). A partire dal 27 ottobre 2024 al 31 marzo 2025 si potrà accedere dal lunedì al sabato dalle 9 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45), la domenica dalle 9 alle 13.30 (ultimo ingresso 12.45), la prima domenica del mese dalle 9 alle 18.30 (ultimo ingresso 17.45)".

Il pomeriggio quindi la Rocca sarà aperta solo la prima domenica del mese. "Il monumento più importante di una città a vocazione turistica non può rimanere chiuso la domenica". Sono le parole del consigliere comunale di opposizione Sergio Grifoni, che è costretto a ripetere la stessa frase pronunciata in Consiglio comunale due anni fa, quando portò all’attenzione del sindaco Andrea Sisti una problematica simile. Sì perché già nel 2022 la Rocca la domenica rimaneva aperta a fasi alterne , la mattina o il pomeriggio. Lo stesso Grifoni, a titolo di provocazione, invitò addirittura ai colleghi consiglieri comunali a proporsi come volontari per mantenere aperta la Rocca per tutta la giornata anche nelle domeniche d’inverno. Nel 2022 il problema della chiusura era dovuto alla carenza di personale e le responsabilità furono scaricate sul Mibact, che tardava nelle nuove assunzioni. Il problema è stato risolto, ma ora si ripropone nuovamente nel periodo autunno-inverno. Un periodo che solitamente è noto per la diminuzione dei flussi turistici anche se per i ponti (1 novembre, 8 dicembre) e per le feste di Natale e Capodanno, Spoleto registra sempre il tutto esaurito.

A prescindere dalle aperture straordinarie (che al momento non sono state comunicate) la maggiore affluenza di visitatori si registra comunque nel fine settimana. Va inoltre considerato che a breve partirà la serie tv Don Matteo 14 e Spoleto potrà godere di quella forte esposizione mediatica finalizzata proprio alla promozione turistica che prevede anche un ingente investimento economico da parte del Comune. L’autunno-inverno 2024-2025 quindi potrebbe registrare un incremento degli arrivi e per questo sarebbe opportuno garantire un’ampia fruibilità dei musei e dei gioielli della città per offrire elevati standard di accoglienza.