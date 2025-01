Ora è tempo di promozione. Il Lago in vetrina a Utrecht : "In Olanda per farci conoscere"

Guidati dal presidente Michele Benemio, gli imprenditori di Urat, il consorzio che raggruppa le attività turistiche degli 8 comuni del Trasimeno, si preparano ad uno degli appuntamenti più importanti dell’anno sul fronte della promozione: la fiera di Utrecht in Olanda. "Il Trasimeno è magnifico, ma come tutte le cose ha bisogno di amore e di cura. Oggi il suo livello è a circa -1,50 metri rispetto allo zero idrometrico. E questo è il momento di agire, di programmare interventi fattibili e immediatamente eseguibili - commenta Benemio – Intanto andiamo in Olanda per promuovere il nostro bellissimo comprensorio".

Dell’importanza della manifestazione, tra le vetrine più prestigiose del settore turistico, ne è convinta anche Simona Migliorati, tra le titolari del camping Punta Navaccia, in fiera da oltre 25 anni. "Domani - racconta l’imprenditrice – abbiamo già fissato un primo incontro con alcuni operatori del posto. Saranno giorni intensi, ma per noi si tratta di un appuntamento prezioso, visto il peso di questo mercato per il Trasimeno".

Intanto, è tempo di bilanci per il Lago. Il comprensorio, anche grazie agli eventi e alle tante attrazioni, come l’albero gigante sull’acqua di Castiglione, si lascia alle spalle una stagione col segno positivo. L’iniziativa ha confermato il suo ruolo di attrattore, portando migliaia di visitatori nel borgo umbro e regalando momenti indimenticabili. Tanti vacanzieri dalle regioni limitrofe, meno gli stranieri in questo periodo, anche a Panicale, Monte del Lago, Passignano, Tuoro e Città della Pieve dove, seppur con presenze mordi e fuggi, c’è stato un buon giro d’affari per molti locali, bar e ristoranti.

Silvia Angelici