Opta, nuovi vertici. Molinari presidente

Opta, l’Organizzazione produttori Tabacco ha eletto i suoi nuovi vertici: il presidente è Massimiliano Molinari, giovane imprenditore agricolo nonché socio e vicepresidente della cooperativa Arpt; vicepresidenti Fabio Rossi, tabacchicoltore e presidente della cooperativa Fat, e Libero Valenti, tabacchicoltore e presidente di Agricooper. "Voglio continuare a perseguire gli obiettivi che in questi anni ci hanno contraddistinto – ha commentato il neopresidente –. Anzitutto la sostenibilità economica dei soci, attraverso una contrattazione collegata a una puntuale e precisa valutazione dei costi di produzione e a una definizione del prezzo nei tempi utili per organizzare la nuova programmazione". Opta opera per ottimizzare i costi di produzione e la redditività delle aziende attraverso progetti che prevedono investimenti in ricerca e innovazione, "per sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili. Da anni, infatti, perseguiamo politiche volte al costante miglioramento del nostro impatto sull’ambiente", ha proseguito Molinari, ricordando che "il 40% del tabacco prodotto e trasformato dalle cooperative e dai soci Opta è realizzato utilizzando energia rinnovabile, generata grazie agli investimenti effettuati negli ultimi 10 anni in impianti fotovoltaici, a cippato e produzione di biogas". Opta, attraverso i suoi associati, produce circa il 60% del tabacco umbro; di questo, l’intero ammontare della qualità Virginia Bright viene conferito a due tra i più importanti trasformatori: Deltafina e la cooperativa Tti (Trasformatori Tabacco Italia). Il 70% del tabacco di Opta viene acquistato da Jti, uno tra i player più importanti a livello mondiale. Auguri di buon lavoro ai nuovi eletti da Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di Jti Italia.