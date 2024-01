Opportunità scuola-lavoro, un laboratorio al ’Cassata Gattapone’

GUBBIO – Un’opportunità per il mondo del lavoro ed i giovani non occupati. L’Istituto superiore “Cassata Gattapone” di Gubbio si è arricchito infatti di un nuovo “Laboratorio territoriale per l’occupabilità”. Uno spazio in più, circa 200 metri quadrati, dove coesistono una linea di lavorazione della nocciola, un microbirrificio artigianale e strumentazioni per la lavorazione di piante officinali e l’estrazione di oli essenziali; esterna al laboratorio una serra e una camera climatica per conservare ingredienti e altri materiali.

Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il dirigente scolastico, David Nadery, la vicepresidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, il vescovo di Gubbio e Città di Castello Luciano Paolucci Bedin, la consigliera della Provincia Erika Borghesi, l’assessore comunale Gabriele Damiani. "Il laboratorio – ha spiegato Nadery – è rivolto sia agli studenti per la normale attività didattica che a una eventuale utenza esterna, per incentivare start up e offrire nuovi spunti sul mondo del lavoro per i giovani non occupati".