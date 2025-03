Operazione strade "Guerra alle buche . Task force al lavoro per la manutenzione"

Guerra alle buche e ai dissesti. Il Comune con l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini ha messo in campo una task force per la manutenzione intensiva delle strade. "Gli interventi partiranno dalle aree centrali di Perugia e dalle zone ritenute più strategiche, per poi estendersi verso le periferie. Saranno impiegati tutti i giorni oltre 15 operai, suddivisi in tre squadre, che utilizzeranno una rappezzatrice e catrame a caldo per riparazioni minori e buche; la finitrice sarà utilizzata per la riqualificazione di tratti stradali più ampi. Con il miglioramento delle condizioni meteorologiche, siamo finalmente in grado di operare in modo efficace e duraturo - sottolinea Zuccherini - sfruttando al meglio anche i macchinari recentemente sottoposti a manutenzione straordinaria. I lavori previsti per i prossimi giorni includeranno anche via Cicioni, via Bologna, via Ravenna, via Gramsci e via Volturno. Inoltre, secondo il piano strade comunali, sono in fase di programmazione interventi su via dei Lambrelli, viale Centova, via Vecchi, comprensiva di marciapiedi, e via Sperandio. Attualmente - sottolinea l’assessore - stiamo elaborando il progetto esecutivo per la successiva gara d’appalto riguardante in particolare i lavori su viale Centova, viale Sperandio, strada dei Lambrelli e nell’area di Elce. “Per sostenere queste attività - prosegue l’assessore - abbiamo reperito oltre 600mila euro per l’acquisto di nuovi mezzi, tra cui un cassone termico, un nuovo furgone che ne sostituisce uno obsoleto di almeno 30 anni e una nuova macchina traccialinee per gestire internamente gli interventi sulla segnaletica orizzontale".

Silvia Angelici