Operazione-sicurezza contro i furti: identificate 200 persone

CITTÀ DI CASTELLO – Quasi duecento le persone identificate nel corso dei controlli straordinari interforze predisposti dal Questore della provincia di Perugia a Città di Castello con l’obiettivo di innalzare la sicurezza e prevenire i reati predatori come i furti. L’attività di prevenzione svolta nei giorni scorsi ha visto l’impiego di equipaggi della polizia, dell’Arma dei carabinieri insieme agli uomini del "Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche", che hanno pattugliato le principali vie d’accesso alle città, le piazze, le zone industriali e quelle residenziali, anche più isolate e periferiche. Durante le verifiche, sono stati effettuati dei pattugliamenti specifici nelle vie del centro storico. Per prevenire i furti in abitazione e intercettare persone sospette gli operatori hanno effettuato 10 posti di controllo, utili per verificare il traffico in entrata e in uscita. Gli operatori, nel corso delle attività di prevenzione in città hanno identificato oltre 190 persone e monitorato più di 100 veicoli. Il monitoraggio, inoltre, ha interessato anche gli esercizi pubblici.