Operazione "Lince": maxi sequestro di materiali elettrici, cric e martinetti

Perugia, 19 giugno 2024 - Maxi sequestro di prodotti elettrici (si tratta di circa 1200 pezzi) e per il settore automotive (una cinquantina tra martinetti e cric) da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I funzionari del Reparto antifrode delle dogane di Perugia, al termine di una campagna di controlli a tutela del consumatore, hanno infatti posto sotto sequestro amministrativo centinaia di articoli rinvenuti presso una quindicina di operatori commerciali operanti nel capoluogo umbro e nel tifernate.

L'operazione, denominata "Lince", ha interessato 60 categorie merceologiche. Sotto la lente dei detective prodotti provenienti da Bosnia, Cina, Hong Kong, Messico, Regno Unito e Stati Uniti. Nei prodotti riscontrati "rischi per la sicurezza dei consumatori e violazioni degli obblighi di legge relativi alle certificazione". In dettaglio i materiali rinvenuti e pronti all’immissioni in commercio non riportavano la marcatura CE o erano sprovvisti delle certificazioni di conformità UE, dei fascicoli tecnici o delle informazioni in lingua italiana.