Un corso che permettere di imparare il mestiere sul campo, affiancando alla teoria molte ore di pratica, e che dà l’opportunità di conseguire la qualifica per avviare una propria attività professionale. Si tratta del percorso di Operatore del benessere – indirizzo estetista, una delle 15 figure professionali previste dalla proposta formativa del Consorzio Sul rivolta a ragazzi tra i 14 e i 18 anni in obbligo d’istruzione. I Corsi sono gratuiti e interamente finanziati dalla Regione Umbria. "Il Sul nasce – ha spiegato il presidente del Consorzio Roberto Palazzetti – per mettere a sistema la storia di sei enti formativi (Associazione Cnos Fap Umbria, Scuola di Arti e Mestieri G.O. Bufalini – Centro di istruzione e formazione professionale-Asp, Confartigianterni Formazione e Ricerca, Consorzio Futuro, Iter Impresa Sociale ed Ecipa Umbria) che hanno una tradizione nel territorio e per accogliere i ragazzi verso un percorso professionale che sia fatto di inclusione, tecnica del lavoro e crescita della persona. Questa è la nostra sfida e crediamo fortemente nel fare sistema". Il corso per Operatore del benessere – indirizzo estetista - si può frequentare a Foligno nella sede di Cnos Fap Umbria, a Città di Castello nella Scuola di arti e mestieri Bufalini, a Perugia da Consorzio Futuro, a Castiglione del Lago da Ecipa Umbria Scarl e a Terni al CFP in località Pentima. Ci si può iscrivere dal 7 al 31 gennaio di tutti gli anni direttamente tramite il portale del Miur e nel resto dell’anno contattando gli enti formativi del Sul che lo propongo.