Investito dal ritorno di fiamma. Operaio in prognosi riservata ricoverato in ospedale

Trevi (Perugia), 29 settembre 2024 – Investito dalle fiamme nell’azienda dove lavora. Un 51enne a causa delle gravi ustioni riportate nella parte superiore del corpo è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del centro “Grandi ustionati“ dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. L’ennesimo incidente sul lavoro è accaduto nel pomeriggio di venerdì in una azienda che opera nel settore chimico in località Torre Matigge, nella zona industriale di Trevi. Dalla prima sommaria ricostruzione di quanto accaduto in quei drammatici momenti, sembrerebbe che l’uomo mentre era intento a rimuovere dei liquidi, probabilmente per un ritorno di fiamma, sia stato investito dal fuoco.

Tempestivo l’intervento dei colleghi di lavoro che hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo degli operatori sanitari. Giunti sul posto, gli addetti del 118, verificata l’entità e la gravità delle ustioni riportate, hanno provveduto a trasportare il 51enne al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno, dove il poveretto è arrivato cosciente, lamentandosi con gli stessi operatori sanitari per l’accaduto durante una operazione che effettua con quotidianità. I medici dell’ospedale folignate, dopo aver verificato ulteriormente la gravità delle ustioni, che interesserebbero oltre il 20% del corpo, hanno deciso di trasferire il 51enne con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Eugenio, dove, si trova tuttora ricoverato dalla tarda serata di venerdì. La condizioni dell’uomo sono stazionare e i medici del centro “Grandi ustionati“ dell’ospedale capitolino si sono riservati la prognosi, disponendo il ricovero dell’operaio nel reparto di Terapia intensiva. Intanto, proseguono gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente che continua a destare preoccupazione nella comunità del territorio comunale di Trevi.

L’uomo è molto apprezzato e conosciuto per la sua attività politica cittadina, per essere un appassionato del volley da sempre e impegnato nelle manifestazioni dell’Ottobre Trevano. In particolare, è un fedelissimo sostenitore del Palio dei Terzieri.