Operaio edile in prognosi riservata. Dubbi sulla dinamica dell’incidente

Non è in pericolo di vita, ma rimane comunque ricoverato all’ospedale di Terni in prognosi riservata, l’operaio di 48 anni che sabato è rimasto vittima di quello che sembra a tutti gli effetti essere un incidente sul lavoro. A fare chiarezza sulla vicenda e a ricostruire i fatti saranno i carabinieri di Norcia e gli ispettori della Usl che hanno già effettuato diversi sopralluoghi e proceduto con il sequestro del cantiere del palazzo Comunale di Cascia, interessato da lavori avviati dopo i danni provocati dal terremoto del 2016. L’incidente, secondo una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe avvenuto sabato pomeriggio, ma non è stato richiesto l’intervento dell’ambulanza. L’operaio sarebbe dipendente di una ditta in subappalto che opera all’interno del cantiere, come confermato anche dal sindaco di Cascia, e ad accompagnarlo al pronto soccorso di Spoleto sarebbero stati il datore di lavoro e un collega. Viste le condizioni il 48enne è stato subito trasferito all’ospedale di Terni. Inizialmente sembrava che l’uomo si potesse essere infortunato in casa, ma questa ipotesi sarebbe tutta da verificare. Le lesioni riportate risulterebbero compatibili con una caduta dall’alto, ma a quanto pare all’interno del palazzo comunale non sarebbero presenti ponteggi particolarmente alti e quindi la dinamica dell’incidente rimane comunque tutta da chiarire. La Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo d’indagine e anche a titolo precauzionale, per facilitare gli accertamenti, il cantiere è stato posto sotto sequestro. I lavori al palazzo comunale partiti ad inizio anno per circa un milione di euro subiranno inevitabilmente ritardi. La consegna era prevista entro la fine del 2024, ma ora bisognerà capire quanto tempo il cantiere rimarrà fermo.