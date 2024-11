Opera don Guanella. Casa per gli anziani . L’inaugurazione

1Domenica alle 11 alla presenza del ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e della governatrice Donatella Tesei, inaugurazione al Centro Sereni Opera Don Guanella della residenza protetta per anziani. La Casa è accreditata dalla Regione e convenzionata con la Asl Umbria 1. "Si tratta di un passo importante per il Centro e per la comunità guanelliana, che ha la finalità di accompagnare gli ospiti anche nella parte finale della loro vita, garantendo una continuità assistenziale e una qualità di vita dignitosa", spiega il direttore don Giovanni Amico. In Umbria la presenza dell’Opera Don Guanella ha inizio nel 1946, con la donazione della villa estiva dei coniugi Sereni, desiderosi di dare accoglienza ai disabili del territorio. La struttura di Montebello nel tempo si è specializzata nella cura delle disabilità cognitive gravi e gravissime di persone di sesso maschile in età adulta.