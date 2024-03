Opera che passione, tutto esaurito per “La Traviata“ Stasera a Perugia grande attesa per l'opera "La Traviata" al Morlacchi, esauriti i biglietti da due settimane. Il progetto "La Grande Lirica a Perugia" riporta l'opera in città con un cast di alto livello e iniziative per coinvolgere i giovani.