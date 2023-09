Onora il padre La ribellione diventa musica

Un progetto ispirato a San Francesco e dedicato a tutti quei giovani ribelli che cercano una guida spirituale e un indirizzo esistenziale sicuro. Parte da qui la nuova sfida di UmbriaEnsemble, la rassegna “Onora il padre. Francesco d’Assisi ribelle e fondatore dell’ordine”, realizzata con il sostegno della Fondazione Perugia e il patrocinio di tante istituzioni, presentata ieri a Monteripido.

"La nostra idea – racconta con entusiasmo la direttrice artistica di UmbriaEnsemble, Maria Cecilia Berioli, celebre e raffinata violoncellista – nasce sull’onda delle celebrazioni francescane con l’ambizione di articolarsi negli anni. Senza retorica vogliamo giocare sul tema della ribellione e dell’ordine, in particolare nel rapporto tra generazioni. Francesco è stato una figura di rottura, un giovane che ha dato scandalo e la cui ribellione è stata funzionale alla creazione di un nuovo ordine". Per questo la rassegna è indirizzata soprattutto ai giovani. "Sono loro a ribellarsi all’ordine costituito e il progetto vuole aiutarli a fare chiarezza, a capire come si orienta la ribellione, offrire spunti di riflessione e punti di riferimento". “Onora il padre“ coinvolge così personaggi di spicco della società, imprenditori, sportivi, religiosi. "Parleranno di sé, della giovinezza, di come la loro ribellione è stata indirizzata a creare attività di successo. Gli incontri a ingresso libero si terranno ogni sabato di novembre alle 17, seguiti alle 18 da concerti creati in riferimento a quel tema".

“Onora il padre“ inizia il 4 novembre alla Biblioteca Sperelliana di Gubbio con Daniele Tonti, presidente Giovani Imprenditori di Confindustria in dialogo con Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, seguito dal concerto di UmbriaEnsemble, “Note di rinascita“ con musiche di Brahms. L’11 novembre si passa a Perugia, alla Sala delle Colonne di Palazzo Graziani con Gino Sirci, imprenditore e presidente della Sir a confronto con il giornalista Mario Mariano, poi musica con UmbriaEnsemble in “Heaven. A progressive rock mood“ su musiche di Wyatt, Byrne, Sylvian, DeVille, Van der Graaf Generator. Ancora Perugia, alla Biblioteca del Convento di Monteripido il 18 novembre con il dialogo di Fra Graziano Malgeri, Servizio di Orientamento giovani e Fra Georges Massinelli, docente di Sacra Scrittura. Il concerto è “Franz Liszt, I poemi Sinfonici“ del duo pianistico Sollini-Barbatano, tra Liszt e Rachmaninov. Finale il 25 novembre nella Sala Capitolare della Chiesa di San Francesco a Gubbio con lo psicologo e scrittore Claudio Risé in dialogo con Paola Nicolini, professore ordinario di psicologia a Macerata. UmbriaEnsemble mette il suggello alla rassegna nel segno di Beethoven, “L’eredità e la visione“.

Sofia Coletti