’Only Wine’, eccellenza del buon bere. Le cantine giovani a Palazzo Vitelli

Tantissime persone sin dal primo pomeriggio di ieri hanno preso parte al debutto dell’edizione 2025 di ’Only Wine’. Una passeggiata con degustazione nel giardino di palazzo Vitelli tra gli stand o in centro storico con Extra Wine e i palazzi colorati per l’occasione da luci nei toni del viola. La XII edizione si è aperta ieri (con un minuto di silenzio per la scomparsa di Papa Francesco) nello scenario rinascimentale di palazzo Vitelli a San Egidio che fino a domani punta i riflettori su oltre 100 produttori da tutta Italia e dal mondo, assolute novità in un programma ricco di incontri ed esperienze sensoriali.

Nel 2025 il salone si arricchisce di nuove proposte internazionali, accogliendo per la prima volta una selezione di vini giapponesi e rinnovando la presenza dei produttori provenienti dalla regione dello Champagne e da altri paesi europei. A scandire il calendario, una serie di masterclass pensate per offrire una lettura trasversale, contemporanea e culturale del panorama enologico. Con l’acquisto del biglietto d’ingresso con calice, il pubblico può degustare liberamente le etichette dei vignaioli presenti, acquistare i vini dai produttori direttamente in fiera e partecipare a incontri con critici ed esperti. Gli amanti del gusto hanno la possibilità di sperimentare uno speciale abbinamento vino e pizza, che a Città di Castello si profuma anche con il tartufo (nell’angolo "Molini Fagioli" i pizzaioli sfornano pizze). Poi tanti eventi e degustazioni insieme a collaborazioni con consorzi e associazioni.

Nel programma di oggi alle 18 la presentazione del "Catalogo dei vini urbani" e sarà svolta una masterclass con ben sette etichette di vini provenienti dall’associazione. Tra le masterclass oggi "Champagne" nella sala del Camino alle ore 12; "Schiava – Sfumature di uno dei vini più contemporanei d’Italia" stesso luogo alle ore 16.30. Tante altre iniziative negli spazi della manifestazione che prosegue per l’intera giornata odierna mentre domani, appendice riservata esclusivamente agli operatori del settore e alla stampa. Un programma ‘speciale’ arricchito di appuntamenti che spaziano dalle tecniche di coltivazione fino al marketing applicato al vino. I visitatori di Only Wine possono approfittare della concomitanza con la mostra "Metallica" in svolgimento nelle sale di palazzo Vitelli appena restaurate.