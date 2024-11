Onestà, coraggio e impegno. Premiato il generale Iacopi

Prestigioso riconoscimento per il generale Massimo Iacopi: ha ottenuto il Premio Paladini della Memoria, arrivato alla nona edizione, dedicato a persone che hanno incarnato i valori dell’onestà, del coraggio e dell’impegno civile e che, dando valore alla memoria, danno valore alla vita. In particolare Iacopi ha scritto, fra le tante sue pubblicazioni, due volumi sulla storia del Reggimento Artiglieria a Cavallo. Nel corso della cerimonia di premiazione, svoltasi a Milano, nella motivazione viene evidenziato come il generale assisano "Vecchio kepi benemerito, Iacopi in due ponderosi volumi ha tracciato la storia del Reggimento Artiglieria a Cavallo e delle Unità che nel tempo ne hanno tratto origine, percorrendo il complesso intreccio che unisce le battaglie risorgimentali alle Campagne d’Africa e di Russia del secondo conflitto mondiale. Ha altresì raccolto, dai Bollettini Ufficiali, per la prima volta, la quasi totalità dei decorati del Reggimento e le vite di oltre 150 Ufficiali. Non solo memoria storica dell’Associazione Nazionale delle Voloire, quindi, ma fonte preziosa per studiosi e appassionati della storia militare risorgimentale fino ai nostri giorni". Il premio è organizzato ogni anno dall’ Osservatorio Metropolitano di Milano, centro studi indipendente, senza scopo di lucro, al servizio del territorio della Città metropolitana di Milano, dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia e dall’ Associazione nazionale delle Voloire, quest’anno ospitato dalla Scuola Militare Teuliè. Durante la cerimonia, è stato consegnato un attestato di benemerenza all’Esercito Italiano per il suo costante impegno nella sicurezza.