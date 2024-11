Omicidio Foligno, Salvatore Postiglione ucciso a coltellate: nella notte fermato un ragazzo di soli 17 anni

Foligno (Perugia), 10 novembre 2024 – Svolta nell’omicidio di Salvatore Postiglione, il muratore 56enne freddato a coltellate il 7 novembre scorso a Foligno nel parcheggio della zona industriale.

Per il delitto dell’operaio edile è stato fermato nella notte un ragazzo di soli 17 anni residente a Foligno. Il giovane sarebbe stato individuato grazie ai filmati delle telecamere della zona. Per un periodo aveva lavorato nell'azienda edile di cui la vittima era capocantiere.

L’omicidio si è consumato nella zona di via La Louviere dove Postiglione aveva appuntamento con alcuni colleghi per recarsi in cantiere come ogni mattina. Di fatto, dopo anni di esperienza, era capo cantiere. Sul posto, però, Postiglione ha trovato il suo assassino. L’uomo infatti è stato aggredito, ha provato a scappare ma, trafitto da quei tredici fendenti, ha perso conoscenza al culmine di una brevissima fuga, nello spazio di pochi metri.

A quel punto l’aggressore si è dileguato facendo perdere per ora le tracce. Ad accorgersi dell’uomo gravemente ferito e ormai agonizzante sono state due donne, sul posto per il turno di pulizia negli uffici del vicino sindacato. Sono state loro a a dare l’allarme e a far scattare i soccorsi.