Omaggio all’Umbria: Zubin Metha oggi a Orvieto

Ci siamo, oggi il progetto “Omaggio all’Umbria“ lancia il suo fiore all’occhiello: il grande Concerto di Pasqua che si terrà alle 17.30 nel Duomo di Orvieto e che andrà poi in onda su Rai 1 il Venerdì Santo dopo la Via Crucis e su Rai 5 con svariate repliche. Protagonista assoluto Zubin Mehta (nella foto), uno dei più prestigiosi direttori d’orchestra del mondo, alla sua undicesima partecipazione al festival di cui è direttore testimonial. Nel concerto di Pasqua (ingresso libero) Zubin sarà sul podio alla guida del Coro e dell’Orchestra del Maggio per un concerto sinfonico corale interamente dedicato alle composizioni di Anton Bruckner. Ad aprire il concerto è la Sinfonia n. 4 “Romantica“, la più nota, insieme alla Settima, delle sinfonie di Bruckner. Frutto di un lungo e sofferto lavoro di revisione che impegnò il musicista per quindici anni dopo la prima versione del 1874, la partitura gli assicurò la stabilità economica e la notorietà, giunta tardivamente alla soglia dei sessant’anni. A seguire, il Te Deum per soli, coro e orchestra, composto in pochi giorni nel 1881 e successivamente rielaborato e ampliato fino al 1884. La pagina rappresenta il compendio dell’arte del compositore ed è espressione della profonda fede e della sincera spiritualità che lo animarono.

Il Concerto di Pasqua è proposta per la sedicesima volta da Laura Musella, ideatrice e organizzatrice del progetto Omaggio all’Umbria,. Sarà un evento nell’evento per la presenza di Metha e verrà trasmesso in eurovisione. E’ dedicato a tutti i bambini vittime della guerra e dei terremoti"