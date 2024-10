Omaggio alle donne. Si apre la mostra “arteMisa Leboroni”

Trenta opere per rendere omaggio alle donne. Ma anche a un’artista dalla personalità originale e poliedrica come Mariaelisa Leboroni (nella foto): ecco la mostra “arteMisa Leboroni” organizzata dal Soroptimist International Club di Perugia, che si inaugura domani alle 17.30 all’ex Chiesa della Misericordia in via Oberdan, con saluti istituzionali di Gabriella Agnusdei, presidente Club e Marco Pierini, assessore alla cultura e interventi di Mimmo Coletti, storico dell’arte e Sergio Sacchi, docente universitario. Allestita grazie alla collaborazione della socia Edi Peterle, che ha curato i testi illustrativi, l’esposizione raccoglie trenta opere che hanno come tema la Donna, rappresentata con originalità attraverso figure femminili di grande impatto, caratterizzate da una fisicità non comune e un’ironia sorridente e coinvolgente. Sono realizzate su supporti diversi, dalla carta comune ai tessuti più preziosi, spesso arricchiti da ricami o elementi insoliti, e sono tutte opere uniche e irripetibili. La mostra sarà aperta fino al 13 ottobre, da lunedì a venerdì 15-19, sabato e domenica 10-19.