Omaggio al regista e “concittadino“. Antonioni

Un omaggio a Michelangelo Antonioni. L’iniziativa promossa dall’associazione “Amici del Polo culturale“ e supportata dall’amministrazione comunale è andata in scena al polo Museale. Un momento per vivere e ricordare l’opera e il genio di uno dei maggiori cineasti della storia del cinema. "Michelangelo Antonioni, a Trevi, era di casa – ha spiegato durante il suo intervento Rita Liberati, presidente dell’associazione –. Qui ha vissuto in uno splendido edificio cinquecentesco tra gli ulivi a Bovara, insieme alla moglie Enrica Fico, che ringraziamo per il contributo offerto per promuovere questa iniziativa. L’omaggio che abbiamo voluto tributare ad Antonioni, non rappresenta soltanto un piacevole momento per ricordare l’uomo e il personaggio, ma anche un occasione di approfondimento del pensiero e dell’opera di un grande autore del cinema moderno. L’omaggio a Antonioni – ha concluso – continuerà con la proiezione dei suoi film di maggiore successo". "Il Comune di Trevi ha risposto in maniera positiva per promuovere questa iniziativa di grande spessore culturale e anche affettivo – ha commentato l’assessore alla cultura Isabella Burganti –. Il Maestro ha scelto di vivere nella nostra città, portando lustro e prestigio non solo in ambito culturale." Durante l’evento dopo i saluti istituzionali, è stato proiettato il documentario di Leonardo De Mai “A casa di Michelangelo Antonioni“.