Omaggio a Deiva De Angelis. Giornata dedicata alla pittrice

GUBBIO - A cento anni dalla scomparsa di Deiva De Angelis (1884-1925) il Comune di Gubbio e la Scuola di specializzazione in beni storico-artistici dell’Università di Perugia organizzano per venerdì alle 17, al Complesso di San Benedetto, in collaborazione con Mediavideo, una giornata di studio aperta al pubblico e dedicata alla pittrice, una delle figure più affascinanti del panorama artistico italiano del primo Novecento. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali di Cristina Galassi, Direttrice della Scuola di Specializzazione, e di Paola Salciarini, assessore alla cultura e al turismo. A seguire verrà proiettato il documentario “Deiva“ realizzato da Gianluca Sannipoli e prodotto da Mediavideo Gubbio, che ripercorre la vita e il percorso artistico della pittrice. Appuntamento centrale della giornata sarà l’intervento della professoressa Alessandra Migliorati, docente di Storia dell’arte contemporanea di UniPg e vice direttrice della stessa Scuola, che offrirà un’analisi storico-critica dell’opera di Deiva.