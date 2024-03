Oltre un chilo di cocaina, arrestato. Dopo un parcheggio in doppia fila

Parcheggia in doppia fila e per evitare la multa si è presentato agli agenti, che si sono insospettiti e, dopo diverse perquisizioni, lo hanno trovato in possesso di oltre un chilo di cocaina. In manette un venezuelano di 30 anni, pregiudicato per reati di droga, disoccupato, non in regola sul territorio nazionale ma da anni residente a Terni. Domenica mattina aveva parcheggiato in doppia fila in via Turati, riferisce la Questura, e quando ha visto gli agenti di una volante è subito uscito dal bar per non farsi fare la multa. Ai poliziotti ha dichiarato di abitare in periferia, ma poco prima gli stessi agenti lo avevano notato mentre usciva da un residence: i precedenti per droga a suo carico hanno fatto il resto. La sezione antidroga della poizia ha accertato che il venezuelano aveva affittato una camera da dicembre ed aveva una seconda auto parcheggiata nel cortile del residence. Perquisite quindi le due vetture e la stanza presa in affitto, in cui sono state scovate una pistola ’scacciacani’ con munizioni a salve e numerosi involucri di cocaina, per un totale di un chilo e cento grammi, più 770 euro e un bilancino di precisione. La droga è stata scovata anche in un deodorante stick nella auto che il trentenne guidava. Come detto, è risultato anche non in regola con le norme sulla permanenza in Italia. E’ stato arrestato per detenzione a fini di spaccio e condotto, su disposizione della Procura, nel carcere di vocabolo Sabbione.