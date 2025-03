Oltre otto milioni di euro per il patrimonio culturale . Ecco i principali interventi del triennio 2025-2027

Ecco come verranno distribuiti gli oltre otto milioni di euro che il Governo ha stanziato nel Triennio 2025-2027 per la tutela, la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale dell’Umbria. Risorse consistenti, sottolinea il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco "per interventi finalizzati al recupero del patrimonio storico, artistico e archeologico e per favorire l’accessibilità dei siti e la loro fruizione".

La cifra più significativa è per il Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (nella foto) a Perugia con un milione 429.493 euro per il riallestimento e la valorizzazione. A seguire 715mila euro vanno al Museo Archeologico Nazionale di Orvieto per restauro e adeguamento, 700mila euro all’Opificio delle Pietre Dure di Spoleto e 600mila euro a testa sono per la Villa del Colle del Cardinale a Perugia (recupero e manutenzione) e per la Rocca Albornoz di Spoleto (riqualificazione e miglioramento della fruizione).

Tra le risorse stanziate per la Soprintendenza ABAP spiccano i 613.380 euro per la riqualificazione urbana e il restauro degli edifici storici di Montecastrilli e i 550mila euro per restauro e conservazione su edifici storici di Orvieto ai quali si aggiungono 330mila per Cannara, 100mila per i siti archeologici di Orvieto e 162mila per Narni. Tra gli altri, vanno ricordati i 500mila euro destinati alla riqualificazione del Teatro Romano di Gubbio, i 390mila al Museo Archeologico di Spoleto (per il restauro strutturale e valorizzazione del Teatro Romano) e i 350mila alla Necropoli Etrusca del Tufo di Orvieto e 225mila a Castello Bufalini di San Giustino.

Per la Galleria Nazionale dell’Umbria: 80mila euro per manutenzione e restauro opere d’arte, 50mila per digitalizzazione e conservazione documenti, 25mila per accessibilità e sicurezza, 90mila per restauro e manutenzione collezioni d’arte e 90mila per ristrutturazione e valorizzazione storica.