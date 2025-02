Oltre 17 milioni d’investimento totale per 19 progetti

Diciannove progetti Pnrr per un investimento totale di 17,2 milioni: lo ha messo in campo il Comune di Narni sul versante delle progettazioni sostenute, appunto, dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. I numeri sono stati resi noti dal sindaco Lorenzo Lucarelli all’assemblea generale annuale del Project Management Institute-Central Italy, svoltasi a Roma. "Sin dal 2022 abbiamo deciso di strutturarci per affrontare un contesto di forte incertezza sia procedimentale che operativa", ha detto il sindaco sottolineando che il Comune era l’unico ente locale presente in qualità di relatore. "Grazie a una specifica consulenza di supporto - ha aggiunto - abbiamo introdotto strumenti innovativi dal punto di vista organizzativo. Narni è in grado oggi di monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento economico di ciascun progetto e può contare su una media di avanzamento della spesa con una percentuale quasi doppia rispetto alla media nazionale registrata dalla Corte dei Conti".