Oltre 1500 spoletini al pellegrinaggio in Vaticano con monsignor Boccardo

Saranno 1571 i partecipanti al pellegrinaggio in Vaticano dal territorio dell’arcidiocesi di Spoleto – Norcia in programma nella giornata di oggi. Un appuntamento promosso in occasione dell’825esimo anniversario della dedicazione della basilica cattedrale di Spoleto. Dei pellegrini, 1260 arriveranno nella Città del Vaticano col treno speciale che partirà all’alba dalla stazione di Spoleto, mentre altri 270 raggiungeranno Roma in autobus e 41 in autonomia. A guidare il pellegrinaggio sarà l’arcivescovo di Spoleto-Norcia monsignor Renato Boccardo. Non è la prima volta che i fedeli dell’arcidiocesi vanno in pellegrinaggio a Roma. L’ultimo viaggio si è tenuto meno di un anno fa, quando a settembre 2022 in mille hanno fatto visita a Città del Vaticano e Papa Francesco ha celebrato l’inizio dei lavori della basilica di Sant’Eutizio tra Preci e Norcia (distrutta dal terremoto del 2016) ed ha benedetto "la prima pietra". Il ricco programma di appuntamenti della visita di oggi inizierà alle 11 con l’udienza privata con il Santo Padre nell’aula "Paolo VI" e proseguirà con la preghiera dell’Angelus Domini alla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani con il cardinale Angelo Comastri, Arciprete emerito della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano. Alle 15.30 è prevista la celebrazione eucaristica all’Altare della Cattedra della Basilica di S. Pietro presieduta dall’arcivescovo Renato Boccardo. Il rientro in Umbria è previsto in tarda serata. Per l’occasione l’arcivescovo, a nome dei partecipanti al pellegrinaggio e di tutti i fedeli della Chiesa di Spoleto-Norcia, donerà a Papa Francesco una riproduzione della Santissima Icone venerata nella cattedrale di Spoleto. In occasione degli 825 anni dalla dedicazione della cattedrale di Spoleto (Duomo) Città del Vaticano e Poste magistrali del Sovrano militare Ordine di Malta nella giornata di martedì 16 maggio, hanno emesso uno speciale francobollo dal valore di 1,20 euro.