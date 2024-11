“Olivagando“ a Magione. Nozze d’argento con l’olio

“Oro verde“ e nozze d’argento: “Olivagando“ taglia il traguardo dei 25 anni di presenza sul territorio e torna, organizzata dal Comune di Magione e dall’Associazione turistica Pro Magione, nell’ambito dell’edizione 2024 della manifestazione Frantoi aperti. L’evento in programma per tutto il fine settimana, accoglie ancora una volta appassionati e curiosi, ma anche addetti ai lavori ed esperti. "La produzione dell’olio e la coltivazione della pianta di olivo – sottolinea l’amministrazione comunale – sono elementi rappresentativi della tradizione agricola umbra e del Trasimeno e della relativa economia e Olivagando, iniziativa centrale dell’autunno magionese, da una parte vuole mantenere intatto l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura olearia e rendere più consapevoli i vari protagonisti che ruotano attorno alla magia del quel ciclo annuale che parte dalla cura della pianta fino alla raccolta, alla molitura e al consumo; e dall’altra quello di realizzare una vera e propria festa".

Il programma prevede visite ai frantoi disseminati nel comprensorio (Monte del Lago, San Feliciano, Villa e Agello) e numerose degustazioni nel centro storico di Magione, ai “percorsi tra gli olivi“ e concorsi (fotografico e di pittura), musica, show cooking, approfondimenti con una tavola rotonda di spessore, fino a sfilate di moda e tantissime attività per e con i bambini. Dal punto di vista gastronomico, grande attesa per “Degustatu“, un percorso di degustazioni di prodotti tipici per scoprire l’olio in abbinamento alle migliori risorse gastronomiche locali in via XX settembre presso i Giardini pubblici (sabato 18-22 e domenica 17-21, con un ricco carnet di ticket acquistabile sul posto). Show cooking con degustazione con gli chef Mara Sciarma (Ristorante La casa di campagna) e Francesco Bolloni (Semplice Osteria) sabato alle 17.30 ai Giardini pubblici. Questa sarà anche la sede degli spettacoli musicali; ad alternarsi sabato DoreLive (18.30) e Principi di Galles (20) e domenica la Foligno Marching Band (17). Tavola rotonda sul tema “L’olivicoltura magionese: una realtà che guarda al futuro“ (sabato, alle 15.30) con autorità ed esperti del settore, cui seguirà la premiazione del concorso oleario “La dolce goccia“, giunto alla decima edizione.