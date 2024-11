Olio e territorio, c’è “Unto“ . Mostra mercato sull’extravergine e sulle eccellenze umbre

In questo mese di novembre si potrà andare alla scoperta del territorio assisano in maniera diversa, “a macchia d’olio“. Ha preso il via ieri la dodicesima edizione di Unto (Unesco, natura, territorio, olio), manifestazione dedicata all’olio extravergine di oliva e alle eccellenze. La prima tappa è ad Assisi, sino a domenica, per poi toccare gli altri centri: il 3 novembre Costa di Trex, Armenzano e Tordibetto, l’8 Castelnuovo, il 9 Rocca Sant’Angelo, il 10 Santa Maria degli Angeli, Assisi, Castelnuovo, il 24 Rivotorto, il primo dicembre Petrignano. Ieri mattina è stata inaugurata la mostra mercato dedicata all’olio extravergine e ad altri prodotti tipici di Assisi e dell’Umbria, come tartufo, salumi, legumi, vino, miele, lavanda: è allestita in piazza del Comune dove torna dopo cinque anni, con 25 operatori in una tendostruttura di 350 metri quadrati, con Cia, Coldiretti e Confagricoltura e sarà aperta dalle 10 alle 19, con orario continuato e ingresso libero. Possibilità per il palato, ma anche tanti appuntamenti di vario genere, dalle mostre d’arte, agli incontri, dalle visite ai frantoi (dove sarà possibile assistere alla spremitura delle olive e assaggiare l’olio appena franto) i concerti alla sala della Conciliazione (oggi Steven Paris), alle visite guidate alla la Rocca Maggiore (oggi) e le Domus romane (domani); per coinvolgere i più piccoli alla visita dei Musei del Foro Romano e della Pinacoteca, verrà offerto un gioco/quiz. Oggi, alle 11, in Sala della Conciliazione, l’assegnazione del “Premio Falchetti“, per onorare la memoria di Federico Falchetti, giovane assisano, già responsabile dell’ufficio della Coldiretti di Perugia, zona di Assisi, scomparso prematuramente nel giorno inaugurale della prima edizione di Unto per la quale aveva dato un contributo fondamentale.