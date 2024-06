“Ogni angolo ogni pietra” alla scoperta di Assisi. Performance itinerante in cerca della “Città di Poeti”

Nuova avventura per “Ogni angolo ogni pietra”, l’evento ideato e prodotto dal Piccolo Teatro degli Instabili, che torna stasera e domani con la missione di raccontare un’Assisi identica e diversa perlustrandola con le arti performative, la musica e la parola. “Città di Poeti” è il titolo della performance itinerante che dalle 20 si si snoda come un’esplorazione all’insegna dell’ascolto: l’idea è di assaporare la parola dal vivo o riprodotta, in dialogo con suono, attori, danzatori e con il luogo scelto per questo evento: i dintorni della chiesa di San Damiano, dove San Francesco compose il Cantico delle Creature. "Il nostro desiderio – dicono gli organizzatori – è di omaggiare la storia della lirica poetica di Assisi, riconoscendo una specifica continuità fra la singolarità spirituale e laica della città con il tono, il timbro e i temi dei poeti cittadini maggiori e minori". La performance itinerante parte alle 20 dall’Oasi del Sacro Cuore, in via Vittorio Emanuele II e prevede un percorso prevalentemente in discesa di 1 chilometro e mezzo per un pubblico di massimo 50 spettatori a serata (si consigliano scarpe comode e il parcheggio a Porta Nuova, con navetta gratuita per il ritorno). Si va dalle elegie di Properzio alla musicalità di Giovanni Bini Cima, passando per le canzoni di Metastasio e le meditazioni paesaggistico-spirituali di Maria Luisa Fiumi con protagonisti Federica Bocchini, Amedeo Carlo Capitanelli, Ludovico Rohl, Paolo Rosini, Francesco “Bolo” Rossini e la Compagnia del Piccolo Teatro degli Instabili, con le voci di Mauro Cardinali, Caterina Fiocchetti, Daphne Morelli, lo stesso “Bolo” Rossini, Giulia Zeetti e con la partecipazione straordinaria, in voce di Fabrizio Gifuni e Maria Paiato. Informazioni, biglietti e prenotazioni al 333.7853003 (anche WhatsApp), biglietti su www.liveticket.it.

S.C.