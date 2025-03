Oggi riapre il “Formula“. Festa del martedì grasso

Stasera, in occasione del Martedì Grasso, riapre la discoteca Formula di Città di Castello che è stata chiusa per 15 giorni a seguito del provvedimento del questore adottato per motivi di pubblica sicurezza. Al dispositivo avevano poi presentato ricorso al Tar i gestori del locale ottenendo dal tribunale amministrativo la riduzione della chiusura a 15 giorni anziché i 30 disposti dal questore di Perugia. L’appuntamento di riapertura è con una delle feste più attese della programmazione del Formula cioè il “Mardì Gras“ con la sfilata delle maschere e il concorso che premia la più bella.

Intanto domenica il Carnevale è andato in scena in centro storico con il pomeriggio affollato di colori sotto lo sguardo benevolo di Re Dodone, la maschera simbolo della tradizione carnevalesca tifernate. Tantissime persone vi hanno preso parte, in maggioranza famiglie con bambini, per un pomeriggio che ha visto il coinvolgimento di associazioni, volontari e società rionali. L’assessore Letizia Guerri insieme al sindaco Luca Secondi all’indomani dell’evento ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile la festa in piazza: "I volontari dei rioni di Riosecco, San Pio, Salaiolo, San Giacomo, Quelli delà del Ponte - Pesci d’Oro, Madonna del Latte, Prato, Casella, Badiali e Mattonata che hanno preparato tante prelibatezze tipiche della tradizione locale".