Oggi la Fiaccolata in bicicletta dei Babbi Natale. Da Piazza Garibaldi a Piazza Pianciani

SPOLETO Un’insolita fiaccolata in mountain bike per le vie di Spoleto. Si chiama “La Fiaccolata in bicicletta dei Babbi Natale“ e si chiuderà con un brindisi nel Villaggio di Babbo Natale, allestito in Piazza Pianciani. L’appuntamento è fissato oggi, con ritrovo alle16.30 in Piazza Garibaldi. Decine di Babbi Natale, vestiti con il loro abito rosso, pedaleranno illuminando le strade della città , portando stupore tra le vie del centro storico de momenti di allegria a tutti gli spettatori. La Fiaccolata dei Babbi Natale è organizzata da Mtb Spoleto e La SpoletoNorcia in collaborazione con il Comune, Confcommercio Spoleto e l’Associazione ViviSpoleto. La partenza della fiaccolata è prevista per le 17 e i Babbi Natale attraverseranno i luoghi più caratteristici della città: Via Anfiteatro, Corso Mazzini, Piazza della Libertà, Giro della Rocca, Ponte delle Torri, Piazza Duomo e Piazza Pianciani.