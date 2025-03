Oggi al bocciodromo comunale il "memorial . Jean Paul Recchioni"

La quinta edizione del "memorial Jean Paul Recchioni", prova di campionato regionale di bocce, si svolge oggi al bocciodromo comunale. E’ organizzato dalla Bocciofila gualdese, l’Atletica Tarsina, in collaborazione con la sezione dei soci Coop di Gualdo Tadino ed in tandem con vari enti, tra cui Comune, Asad, Amici del Germoglio, Isdir. Le prove hanno inizio alle 9,30. La struttura sportiva sottostante il palasport è sempre più frequentata: è stata affollatissima per la gara nazionale del "trofeo Roberto Scassellati", con 420 concorrenti, uomini e donne, provenienti da varie città dell’Umbria e dalle regioni viciniori del centro Italia: abilità tecniche e agonismo hanno fatto assistere a partite anche di altissimo livello, con partecipazione emotiva di protagonisti e spettatori. Tra le tante squadre che si sono sfidate, si è imposta la compagine gualdese formata da Gianfranco Commodi e Luigi Rubini.