’Occhi aperti’ sugli incidenti, il Comune in campo insieme ai giovani

PERUGIA – Il contrasto all’incidentalità stradale: è stato questo l’argomento al centro dell’incontro che si è svolto in piazza del Bacio nell’ambito dell’evento ’Perugia and Friends international’. Il tema è alla base di ’Strains-Ad’, un progetto del Comune di Perugia all’interno del quale è stata pensata e realizzata una campagna di comunicazione ed informazione con lo slogan ’Occhi aperti’. A parlarne in piazza del Bacio sono stati il vice sindaco Gianluca Tuteri, la referente del progetto Catina Bufo (Borgorete), il presidente del comitato Uniti per Fontivegge Gianfranco Ghiani ed il pastore Rolando Paredes del Centro Cristiano Apostolico. Presente l’assessore Gabriele Giottoli. I dati forniti da Catina Bufo hanno fotografato una situazione grave con il numero degli incidenti stradali in forte crescita soprattutto nelle fasce di età più giovani (15-19 anni e 20-24). L’Umbria e Perugia non sono eccezioni visto che nel 2021 gli incidenti sono stati 1457 con ben 45 morti. Per contrastare tutto questo il Comune ha pensato al progetto ’Strains-Ad’, finanziato con 450mila euro dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche antidroga. Il progetto è partito nel febbraio del 2022 e comprende varie azioni, tra cui una diffusa campagna di comunicazione ed informazione guidata dallo slogan “Occhi aperti”. Le azioni sono consistite nella formazione di insegnanti innanzitutto al fine di poter parlare del problema nelle scuole; e poi un contatto diretto con i giovani, raggiunti proprio nei luoghi della movida e del divertimento. Non sono state lasciate fuori nemmeno le famiglie. Sono presenti sul territorio punti di accoglienza dei giovani (ad esempio presso l’Ottagono). "Se tutti i dati ci dicono che i ragazzi muoiono per tre cause che possiamo contrastare e prevenire (suicidi al primo posto, abuso di alcol e droghe al secondo, incidenti stradali e challenge al terzo), allora vuol dire che è giunto il momento di intervenire offrendo loro un futuro vero", ha detto il vicesindaco Tuteri durante l’incontro.