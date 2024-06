“Nutriarte“, la filosofia di Galimberti al Gherlinda . Magia e illusioni con la danza dei Momix al PalaBarton

Grande partenza per il festival “Nutriarte“ che oggi inaugura la sua prima edizione con un cartellone stellare che porta la danza dei Momix al PalaBarton di Perugia e una serie di appuntamenti culturali al Centro di intrattenimento Gherlinda (alla sala 3 del The Space Cinema) a Corciano dove si andrà avanti fino a domenica. I Momix tornano a esibirsi a Perugia, a distanza di vent’anni, con “Back to Momix“ (nella foto), in scena stasera e domani alle 21 al PalaBarton, con apertura dei cancelli alle 20 e biglietti su TicketOne e CiaoTickets. La compagnia di ballerini-illusionisti, fondata da Moses Pendleton, è conosciuta in tutto il mondo per l’originalità e bellezza degli spettacoli. "Da 43 anni i Momix – dicono gli organizzatori – continuano a impressionare il pubblico con le acrobazie dei ballerini e il trasformismo dei personaggi che evocano sensazioni e colori sempre nuovi. Sempre con la voglia di divertire, evocando immagini surreali con la fusione di corpi, i giochi di luce, i costumi". Sempre oggi il festival dà appuntamento al Gherlinda: nella Sala 3 del cinema si comincia con la sezione “Letteratura nuove voci“: due incontri con le scrittrici Maria Castellitto, figlia d’arte, e Desy Icardi, che presenteranno i loro libri, rispettivamente “Menodramma“ alle 16 e “La pasticciera di mezzanotte“ alle 17.30. Poi alle 18.30 verrà proiettato “Enea“, film di Pietro Castellitto, anche lui figlio di Sergio. Il giovane regista, interprete e sceneggiatore verrà intervistato in videoconferenza al termine del film.

In serata alle 21 grande attesa per il filosofo Umberto Galimberti nell’incontro “L’amore, l’Io e il noi“ nel quale si parlerà dell’amore che come afferma Galimberti "si nutre di novità, mistero e pericolo e ha come suoi nemici il tempo, la quotidianità e la familiarità".