Nuovo semaforo lungo via Postierla. Argine alla pericolosità della strada

"Abbiamo avviato le procedure per l’installazione di un semaforo su via Postierla che ci consentirà di attenuare la pericolosità della strada dovuta all’alta velocità segnalata dai cittadini". Lo ha anticipato il vicesindaco con delega alla Viabilità e alla Sicurezza, Stefano Spagnoli, nel corso di un incontro che si è tenuto in Comune nel pomeriggio di mercoledì, richiesto dall’associazione Nova.

"Abbiamo esaminato insieme in maniera costruttiva – afferma il vicesindaco – le proposte emerse nel corso di una recente assemblea pubblica sulle criticità della viabilità in via Postierla. Ho potuto quindi spiegare direttamente, come già fatto pubblicamente nei giorni scorsi, che molte delle soluzioni avanzate non sono consentite dalle normative vigenti, per via delle dimensioni e della conformazione della strada stessa. Non è praticabile nemmeno un’eventuale circolazione a senso unico, che appesantirebbe il traffico in via Felice Cavallotti.

Questa amministrazione è impegnata da tempo nell’analisi delle possibili risoluzioni ai problemi della viabilità cittadina e, per quanto riguarda via Postierla, dopo una verifica approfondita con gli uffici preposti, abbiamo pertanto valutato come la soluzione migliore sia quella di installare un semaforo, all’incirca alla metà della strada, che permetterà di interrompere la fluidità della circolazione e limitare ulteriormente la velocità a tutela sia dei pedoni che della qualità di vita dei residenti nella zona. Il semaforo sarà dotato anche di un pulsante a chiamata per i pedoni e di una telecamera che rileverà l’infrazione del passaggio con il rosso. A questo si aggiungerà anche un potenziamento della segnaletica per evidenziare maggiormente quella che è già una zona 30 dove sono presenti due attraversamenti pedonali rialzati.

"Come abbiamo spiegato nel corso dell’incontro – conclude Spagnoli – nell’ottica della realizzazione della Casa e dell’Ospedale di comunità, stiamo vagliando anche provvedimenti per la viabilità che evitino di appesantire il traffico su via Postierla a partire da un sistema di mobilità integrativa tra piazza Cahen e piazza Duomo".