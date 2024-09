Nuovo prefetto. Promossi due ex questori

Il prefetto della provincia di Terni, Giovanni Bruno (foto), lascia l’incarico e viene collocato a disposizione per nomine commissariali. E’ stato prefetto di Terni dal 9 maggio 2022. Al suo posto arriva a Terni la dottoressa Antonietta Orlando, al suo primo incarico di prefetto e già capo-gabinetto della Prefettura di Roma. Ma tra le nomine del ministero degli Interni, altre due di assoluto rilievo riguardano ex questori di Terni. Carmine Belfiore è infatti il nuovo vicecapo della polizia e il suo posto al vertice della Questura di Roma viene preso da Roberto Massucci, entrambi questori di Terni negli ultimi anni. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Matteo Piantedosi, ha deliberato quindi la nomina a prefetto di Carmine Belfiore con la previsione dell’incarico di vicedirettore generale della pubblica sicurezza. Belfiore, 63 anni, lascia la Questura di Roma che guidava dal 5 dicembre 2022. Dall’agosto 2013 fino a luglio 2017 ha ricoperto l’incarico di questore di Terni; dal 3 luglio 2017 fino all’aprile 2019 è stato questore di Latina, per poi assumere un nuovo incarico all’Ispettorato Generale del Senato a Roma. A novembre 2022 Carmine Belfiore viene nominato questore di Roma e al suo posto arriva ora Roberto Massucci, già questore di Terni dal 16 dicembre 2019 al 28 febbraio 2021. Massucci è stato quindi dal primo marzo 2021 questore di Livorno e nel 2023 questore di Verona, travolta dall’inchiesta sulle presunte torture che avevano visto coinvolti alcuni poliziotti.

Ste.Cin.