Nuovo parcheggio, è polemica. Italia Nostra insorge: "Niente auto nell’orto di san Giovenale"

Italia Nostra insorge contro l’ipotesi di realizzare un parcheggio nel cosiddetto "orto di san Giovenale", ovvero l’antico giardino che si trova fin dall’epoca medievale sul ciglio della rupe, sotto la chiesa di san Giovenale nel quartiere medievale. "L’idea di trasformare lo spazio verde di san Giovenale in parcheggio è l’ennesimo schiaffo che la maggioranza comunale sta dando alla città di Orvieto - attacca Lucio Riccetti, presidente dell’associazione nazionale - invece di riqualificare quello spazio verde come un orto medievale, con piantumazioni di essenze presenti nel Medioevo, così come fatto nell’area verde del museo di saint Denis a Parigi o nei Cloisters (metropolitan museum) a New York o in tanti altri centri cittadini, l’amministrazione cittadina preferisce trasformare quell’ area in parcheggio. forse, prima di arrivare a tanto sfacelo, sarebbe sufficiente attivare il varco posto all’inizio di via Malabranca; permettere ai residenti della zona di parcheggiare gratuitamente nel piazzale dell’ex campo della Fiera e gestire il parcheggio selvaggio in piazza san Giovenale". Il vice sindaco Mario Mazzi aveva detto: "La riqualificazione completa dell’area garantirebbe sia la possibilità al privato di accesso con i veicoli sia la possibilità all’Ente di organizzare una gestione della manutenzione non eccessivamente onerosa come è invece oggi. Una volta che si è abilitato il privato all’accesso, io mi augurerei che questo lo utilizzasse anche a parcheggio visto che sulla piazza parcheggia anche chi utilizza il ristorante".

Aggiunge poi Riccetti: "Il vicesindaco sostiene che la proposta risponde a richieste dei cittadini che al verde preferiscono un parcheggio. E se i cittadini chiedessero di realizzare un parcheggio nell’interno del duomo l’amministrazione cosa farebbe? All’amministrazione cittadina è chiesto anche di educare e di salvaguardare, come nei secoli il bene pubblico, l’immagine della città, il rapporto fra monumenti e vita quotidiana è stato salvaguardato, protetto, rispetto alle basse necessità dei privati".

Cla.Lat.